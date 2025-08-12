Mercato : Une victime réclamée après avoir signé au PSG, le transfert qui laisse sous le choc la Russie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'Illia Zabarnyi arrive au PSG, la question de sa cohabitation avec Matvey Safonov pose énormément de questions. D'ailleurs, il a été rapporté par certains que les proches de l'Ukrainien avait réclamé le départ du gardien russe du club de la capitale. Le PSG va-t-il céder à cette demande ? En attendant, du côté de la Russie, ça a visiblement suscité un certain choc.

C'est désormais fait, ce mardi, le PSG a officialisé le transfert d'Illia Zabarnyi. Moyennant 66M€, un accord a pu être trouvé avec Bournemouth pour le transfert de l'Ukrainien. Un dossier auquel s'est ajouté un fort aspect géopolitique étant donné la présence de Matvey Safonov à Paris et la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les deux joueurs réussiront-ils à cohabiter ensemble ? Cela sera surveillé de très près, mais voilà qu'il a été rapporté par certains que l'entourage de Zabarnyi avait réclamé le départ de Safonov du PSG.

« Nous avons été choqués ! » Journaliste russe, Mike Trofimov a réagi à cette demande du clan Zabarnyi concernant Matvey Safonov. Ainsi, dans des propos accordés à RMC, il a fait savoir : « Nous avons été choqués ! Je ne l'ai pas entendu dire de telles choses personnellement, mais je pense que tout ce mouvement vient de son entourage. Écoutez! Cela semble insensé. A ma connaissance, Matvey n'a jamais commenté cette affaire. En Russie, nous sommes restés calmes quant au transfert de Zabarnyi au PSG. J'espère que les deux joueurs pourront se serrer la main publiquement et dire qu'ils sont au PSG pour jouer au football, pas pour faire de la politique ».