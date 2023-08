Mercato : Une star s’en va, il charge le boss de l’OM

Hugo Chirossel

Après seulement une saison passée à l’OM, Alexis Sanchez a fait son retour à l’Inter Milan cet été. Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a expliqué que c’est une décision sportive et une histoire de complémentarité en attaque qui avait conduit au départ de l’international chilien. Pour Jérôme Rothen, le président marseillais a fait une erreur en laissant filer l’attaque de 34 ans.

« Je voudrais éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte . » Au moment de sa signature à l’Inter Milan, Alexis Sanchez a expliqué les raisons de son départ de l’OM. Des propos sur lesquels est revenu Pablo Longoria ce lundi en conférence de presse, lors de la présentation de Joaquin Correa.

« Il n'entrait pas dans le cadre de complémentarité »

Avec l’arrivée de Marcelino et les profils ciblés en attaque, Pablo Longoria a estimé qu’Alexis Sanchez n’avait plus vraiment sa place à l’OM : « C'est un sport collectif, pas individuel. On devait chercher la plus grande complémentarité entre les joueurs qui seront amenés à jouer ensemble cette saison. À l'issue de ces discussions, on est tombé d'accord pour confier ce secteur à Aubameyang, Ndiaye, Vitinha et Joaquin Correa, très fort dans le jeu associatif et les contre-attaques. Il faut aussi ajouter, au poste de deuxième attaquant, Amine Harit, qui a joué à ce poste à Schalke, notamment. On voulait prendre la meilleure décision pour le collectif concernant Sanchez, il n'entrait pas dans le cadre de complémentarité . ».

« Il a fait une erreur »