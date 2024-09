Mercato : Une recrue va faire une grosse victime à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé partant cet été, Geoffrey Kondogbia est finalement resté à l'OM. Mais le milieu de terrain centrafricain de 31 ans pourrait être menacé par une recrue estivale. Blessé à la cheville durant la préparation, Ismaël Koné pourrait faire son trou dans l'entrejeu et bousculer la hiérarchie dans les prochaines semaines.

Acheté 12M€ par l’OM, Ismaël Koné n’a pas encore eu l’occasion de porter la tunique marseillaise en match officiel. Mais le milieu de terrain pourrait bien faire parler de lui dans les prochaines semaines selon Jean-Charles de Bono. Selon lui, Koné pourrait pousser Kondogbia vers le banc.

Koné va remplacer Kondogbia ?

« Koné a cette faculté de se projeter plus rapidement que Kondogbia, ça c’est certain. Je trouve que dans la vitesse, quand je vois sont but marqué face à Sunderland, il part du côté, dribble 3 joueurs et finis plat du pied. Lui il arrive à se projeter il a peut-être cette adresse, cette jeunesse qui le propulse plus facilement » a confié l’ancien joueur de l’OM.

De Bono est sous le charme

Selon De Bono, Koné dispose de qualités différentes de Kondogbia. « Il va vouloir jouer et si tu prends confiance en toi bah tu vas dérouler. Je pense qu’il y aura plus de jeu vertical, plus de cassure de ligne avec Koné qu’avec Kondogbia. Kondo c’est très souvent des longs ballons comme il faisait l’année précédente » a-t-il lâché sur le plateau de Football Club Marseille.