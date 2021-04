Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : Une légende de Premier League réagit à l'éviction de Mourinho !

Publié le 19 avril 2021 à 18h55 par La rédaction mis à jour le 19 avril 2021 à 18h57

Quelques heures après avoir annoncé sa participation à la Super League, Tottenham s’est séparé de José Mourinho. Un véritable coup de tonnerre auquel Wayne Rooney n’a pas manqué de réagir.