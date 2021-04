Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : Énorme coup de tonnerre pour José Mourinho !

Publié le 19 avril 2021 à 12h00 par B.C. mis à jour le 19 avril 2021 à 12h05

Alors que Tottenham réalise une saison décevante, avec une 7e place en Premier League, Daniel Levy a décidé de se séparer de José Mourinho.

Coup de tonnerre à Tottenham ! Après avoir annoncé son implication dans le projet de Super Ligue européenne, le club a décidé de se passer des services de José Mourinho. Arrivé en cours de saison en 2019 pour prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc, José Mourinho n’est jamais parvenu à s’imposer à Tottenham. Le Special One avait pourtant promis aux supporters de leur offrir un trophée, mais sa tâche s'est avérée plus compliquée prévue. Cette saison, les Spurs n’y arrivent pas et pointent à la 7e place en Premier League. Les objectifs du club sont donc très loin d’être remplis, de quoi placer José Mourinho sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines. Et la série négative de Tottenham en championnat, avec trois matches consécutifs sans victoire, a fini de convaincre Daniel Levy.

« Je regrette que les choses ne se soient pas passées comme nous l'avions tous les deux prévu »

Ce lundi, Tottenham a en effet annoncé le départ immédiat de José Mourinho et de son staff alors que le club doit affronter Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue anglaise le 25 avril prochain. « Jose et son staff ont été avec nous pendant certaines de nos périodes les plus difficiles en tant que club. Jose est un vrai professionnel qui a fait preuve d'une énorme résilience pendant la pandémie. Sur le plan personnel, j'ai apprécié de travailler avec lui et je regrette que les choses ne se soient pas passées comme nous l'avions tous les deux prévu. Il sera toujours le bienvenu ici et nous tenons à le remercier, lui et son personnel d'entraîneurs, pour leur contribution », a déclaré Daniel Levy sur le site officiel des Spurs . L’identité de son successeur n’est pas encore connue. Ryan Mason, à la tête des équipes de jeunes, assurera l’entraînement de l’équipe première ce lundi.