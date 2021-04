Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture dans ce dossier à 0€ !

Publié le 19 avril 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que le contrat de Gianluigi Donnarumma prend fin en juin prochain, l'AC Milan commencerait à s'agacer des exigences de Mino Raiola et cherchera déjà un nouveau gardien.

L'avenir de Gianluigi Donnarumma est un sujet tendu à Milan. Et pour cause, le contrat de l'enfant du club s'achève en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé ce qui laisse clairement planer la menace d'un départ libre cet été. Dans cette optique, le PSG et la Juventus sont notamment dans le coup pour réaliser cette très belle affaire. Et du côté de l'AC Milan, on commencerait d'ailleurs à se rendre à l'évidence.

Milan déjà en quête du successeur de Donnarumma