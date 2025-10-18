Mercato : Une «catastrophe» annoncée pour l’OL !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, l'OL a officialisé l'arrivée de Hans Hateboer en tant que joker pour son mercato. Le club rhodanien réalise un bon début de saison et pourra tenter de compter sur l'apport défensif du Néerlandais, pas dans le coup à Rennes. Mais Pierre Ménès ne comprend pas ce choix étant donné les performances du défenseur de 31 ans en Bretagne.

En décidant de recruter Hans Hateboer, l'OL n'a pas fait l'unanimité. En effet le club a jeté son dévolu sur un joueur qui n'a joué que 26 minutes depuis le début de la saison. Forcément la décision suscite de nombreuses interrogations puisque Pierre Ménès a partagé ses craintes concernant ce recrutement.

L'OL valide un recrutement, Pierre Ménès dit stop L'OL ne dispose plus d'énormes moyens après ses ennuis financiers et a décidé de se tourner vers Hans Hateboer. Une arrivée en prêt pour le Néerlandais qui tentera d'apporter du renfort défensif à l'effectif. Mais sa signature n'est pas du goût de tout le monde car Pierre Ménès a du mal à comprendre pourquoi les dirigeants lyonnais ont fait ce choix. « Hateboer à Lyon. J’aimerais que quelqu’un m’explique ce choix catastrophique. Ils ont jamais regardé les matchs de Rennes les dirigeants de l’OL ? (...) Moi aussi je souhaite qu’il réussisse comme tous les joueurs. Mais j’ai plus que des doutes j’ai des craintes » écrit-il sur X.