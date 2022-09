Foot - Mercato - OL

Mercato : Un retour à l'OL ? La réponse fracassante de Genesio

Publié le 26 septembre 2022 à 23h00 par La rédaction

Trois ans après son départ de l'OL, Bruno Genesio officie désormais au Stade Rennais. Alors que Jean-Michel Aulas pourrait songer à licencier Peter Bosz, l'ancien coach lyonnais a clairement fermé la porte à un retour dans le Rhône. Bruno Genesio a définitivement tourné la page avec l'OL et préfère retenir les bons moments lors de son passage.

Cette saison, Bruno Genesio est un peu plus en difficulté avec le Stade Rennais. Après un parcours convaincant lors de l'exercice 2021-2022, son équipe manque clairement de réussite. De quoi le pousser à retourner à l'OL qui pourrait licencier Peter Bosz ? Le coach a répondu et ne veut en aucun cas entendre parler de cette hypothèse.

« Je ne retournerai pas à Lyon »

De passage dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport , Bruno Genesio a affirmé qu'il ne retournerait pas à l'OL. « J’ai tourné la page de Lyon, je le dis souvent d’ailleurs. Je suis resté trois ans et demi, j’y ai fait de bonnes choses. J’ai encore récemment dit dans une interview qu’à Rennes on me parle souvent des très mauvais moments que j’ai passé à Lyon. Mais moi, ce que je retiens, c’est tous les bons moments que j’y ai passés sportivement, toutes les personnes qui m’ont aidé dans mon staff, chez les dirigeants et absolument pas le reste. Mais je sais que je n’y retournerai pas » admet Genesio.

« Ce n’est absolument pas une attaque contre l'OL »