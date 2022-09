Foot - Mercato - Real Madrid

Hazard est fixé pour son avenir, une décision fracassante est prise

Publié le 26 septembre 2022 à 21h45 par Jules Kutos-Bertin

Dans le dur depuis son transfert XXL au Real Madrid, Eden Hazard n’est que l’ombre du joueur qu’il était à Chelsea. Souvent sur le banc, l’international belge croit en son retour, mais le club madrilène aurait déjà tranché pour son avenir. Et un transfert à bas prix devrait être la solution.

Lorsqu’il signe au Real Madrid, Eden Hazard est attendu comme le successeur de Cristiano Ronaldo. Mais pour l’ancien attaquant de Chelsea, rien ne se passera comme prévu. Souvent blessé, Hazard ne parviendra jamais à retrouver ses jambes d’antan. Résultat, il perd sa place de titulaire et ne devient qu’un second choix pour Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti après lui.

Hazard croit toujours en lui

Si les blessures se font de plus en plus rare, Eden Hazard n’a pas retrouvé sa place de titulaire pour autant. Vu le niveau de Vinicius Jr, difficile d’imaginer le Belge inverser la tendance, même s’il y croit. « Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue », expliquait-il récemment.

Eden Hazard 🇧🇪 pic.twitter.com/PB9OQODlDb — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 26, 2022

Le Real Madrid prévoit son transfert