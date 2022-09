Foot - Mercato - PSG

La bombe de la presse espagnole sur les plans du Qatar

Publié le 26 septembre 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Après le PSG, le Qatar pourrait s'offrir deux nouveaux clubs. Comme l'annonce le club espagnol, la famille royale devrait prendre le contrôle de la Sampdoria, actuelle lanterne rouge de Serie A. Mais ce n'est pas tout puisque l'émir envisagerait également de mettre la main sur un club espagnol, dont le nom n'a pas filtré.

L'année 2011 a marqué un tournant dans l'histoire du PSG. Détenu alors par Colony Capital, le club parisien passait sous pavillon qatari. Dotée de nouveaux moyens, la formation française entrait dans une nouvelle catégorie et parvenait à s'attacher les services de joueurs, longtemps inaccessibles pour la Ligue 1. Ces dernières années, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi ou encore Neymar ont débarqué à Paris. A l'heure de faire le bilan, l'émir du Qatar n'a exprimé aucun regret.

« Le PSG est-il un bon investissement ? Bien sûr ! ».

« Le PSG est-il un bon investissement ? Bien sûr ! Le sport n'est pas un business comme un autre. Si on veut investir, quel que soit le sport, il est nécessaire d'avoir une passion pour ce sport. Sinon, on gaspille son argent » avait déclaré Tamim ben Hamad Al Thani lors d'un entretien accordé au Point.

Après le PSG, le Qatar va racheter la Sampdoria

Fort de cette première expérience, l'émir du Qatar souhaite continuer sur sa lancée et à investir dans le football. Selon la presse espagnole et italienne, un membre de sa famille, Khalid Faleh Al Thani, serait sur le point de racheter la Sampdoria, actuelle lanterne rouge de Serie A. A en croire le journaliste Edu Aguirre, le deal serait même bouclé. Mais ce n'est pas suffisant pour le Qatar, qui pourrait se lancer dans un autre projet.

Un club espagnol également visé par l'émir ?

Toujours selon les informations d'Edu Aguirre, la famille royale qatarie pourrait investir en Espagne. Doha envisagerait de racheter un club espagnol, dont le nom n'a pas été donné par le journaliste. Alors que son pays est sur le point d'accueillir la prochaine Coupe du monde, l'émir du Qatar espère se servir du football pour redorer son image.