Mercato - Un nouveau buteur à l’OM : Il balance tout sur sa signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé sous le maillot du LOSC, Matt Moussilou a ensuite connu plusieurs autres clubs au cours de sa carrière. L’ancien attaquant a notamment connu une pige du côté de l’OM. En effet, à l’été 2007, il est prêté au club phocéen provenance de l’OGC Nice. Mais pourquoi choisir de quitter les Aiglons pour Marseille ? Moussilou avait ses raisons.

Matt Moussilou fait partie de ces joueurs qui n’ont clairement pas marqué l’histoire à l’OM. Recruté à l’été 2007 en provenance de l’OGC Nice dans le cadre d’un prêt, il n'aura fait que 4 petits matchs avec le club phocéen, partant pour le Qatar dès le mois de novembre. Moussilou à Marseille, ça aura donc été un véritable l’échec, lui qui cherchait pourtant à se relancer sur la Canebière.

« C’était un peu hostile » A l’occasion de son passage dans le podcast Histoires de Foot, Matt Moussilou a justifié son départ de Nice pour l’OM. Il a alors expliqué : « C’était très particulier ce moment là. Je retourne à Nice parce que j’étais sous contrat. Antonetti, y croit encore, il me dit « c’est bon, tu t’es changé les esprits ? On va revoir le Moussilou de Lille ? ». Je lui réponds que oui, on va essayer de faire ce qu’on a fait autrefois. Je fais la préparation, les matchs amicaux, je marque. Il croit à nouveau en moi. Et je ne sais pas pourquoi, j’ai quelques confrontations avec le public, des gens de l’extérieur, mon quotidien quand je suis à Nice, j’allais faire des courses, il y avait des petites confrontations avec des gens, ils aimaient bien me mettre la pression. C’était un peu hostile. Je ne sentais pas l’amour. Et dernière semaine du mois d’août, il y a mon agent qui m’appelle et il a senti que si je pouvais m’oxygéner ailleurs c’était encore mieux. Il me dit : « J’ai un truc à te dire, c’est fou mais je sais que tu en es capable, j’ai eu Anigo, directeur sportif de l’OM, il te veut, il t’a toujours apprécié, il est sûr et certain de te relancer malgré la concurrence de Niang et Cissé » ».