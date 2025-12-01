Mercato - Un nouveau buteur à l’OM : Il balance tout sur sa signature !

Révélé sous le maillot du LOSC, Matt Moussilou a ensuite connu plusieurs autres clubs au cours de sa carrière. L’ancien attaquant a notamment connu une pige du côté de l’OM. En effet, à l’été 2007, il est prêté au club phocéen provenance de l’OGC Nice. Mais pourquoi choisir de quitter les Aiglons pour Marseille ? Moussilou avait ses raisons.
Matt Moussilou fait partie de ces joueurs qui n’ont clairement pas marqué l’histoire à l’OM. Recruté à l’été 2007 en provenance de l’OGC Nice dans le cadre d’un prêt, il n'aura fait que 4 petits matchs avec le club phocéen, partant pour le Qatar dès le mois de novembre. Moussilou à Marseille, ça aura donc été un véritable l’échec, lui qui cherchait pourtant à se relancer sur la Canebière.
« C’était un peu hostile »
A l’occasion de son passage dans le podcast Histoires de Foot, Matt Moussilou a justifié son départ de Nice pour l’OM. Il a alors expliqué : « C’était très particulier ce moment là. Je retourne à Nice parce que j’étais sous contrat. Antonetti, y croit encore, il me dit « c’est bon, tu t’es changé les esprits ? On va revoir le Moussilou de Lille ? ». Je lui réponds que oui, on va essayer de faire ce qu’on a fait autrefois. Je fais la préparation, les matchs amicaux, je marque. Il croit à nouveau en moi. Et je ne sais pas pourquoi, j’ai quelques confrontations avec le public, des gens de l’extérieur, mon quotidien quand je suis à Nice, j’allais faire des courses, il y avait des petites confrontations avec des gens, ils aimaient bien me mettre la pression. C’était un peu hostile. Je ne sentais pas l’amour. Et dernière semaine du mois d’août, il y a mon agent qui m’appelle et il a senti que si je pouvais m’oxygéner ailleurs c’était encore mieux. Il me dit : « J’ai un truc à te dire, c’est fou mais je sais que tu en es capable, j’ai eu Anigo, directeur sportif de l’OM, il te veut, il t’a toujours apprécié, il est sûr et certain de te relancer malgré la concurrence de Niang et Cissé » ».
« J’ai besoin de partir »
« Je commence à me dire ouais Marseille, j’ai passé 30 ans, en plus j’avais mon ami Benoit Cheyrou qui était là-bas qui me dit de venir. J’étais en situation d’échec à Nice, mais aller à Marseille, c’est du haut niveau, mais si je retrouve mes atouts, il y a moyen de faire quelque chose. (…) Oui j’aurais pu rester à Nice, chercher à retourner l’opinion publique, mais l’atmosphère ne me plaisait plus. La tristesse d’Antonetti, ça me fait réfléchir à ma décision ? Non. Sur le moment, je suis très égoïste. J’ai besoin de partir. Je ne suis pas bien à Nice pour plein de raisons. C’est comme ça, ça n’a pas matché », a poursuivi Moussilou.