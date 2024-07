Mercato : Un joueur s’annonce à l’OM avec une promotion

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé sur le départ compte tenu des clubs importants qui avaient manifesté leur intérêt, Leonardo Balerdi devrait finalement rester à l'OM où il s'est imposé comme le patron de la défense. D'ailleurs, l'Argentin n'a pas manqué de vendre la mèche sur son avenir, en insistant même sur le fait qu'il pourrait porter le brassard cette saison.

Alors qu'il s'est imposé comme l'un des cadres de l'OM, Leonardo Balerdi a plusieurs fois été annoncé sur le départ. Il faut dire que plusieurs grands clubs se seraient positionnés à l'image de l'Atlético de Madrid. Cependant, l'Argentin s'est projeté sur la saison à venir à Marseille, et peut-être même avec le brassard de capitaine.

Balerdi vend la mèche pour son avenir ?

« Pour le moment, je suis capitaine. Je ne sais pas après, pendant la saison, il y a aussi Valentin qui est en train de revenir », assure le défenseur central en zone mixte après la victoire contre Pau, avant de laisser entendre qu’il ferait bien la saison à l’OM.

«Peut-être oui, avec plus de responsabilités»

« Après on verra. Mais oui, je suis en train de faire les choses que j’ai déjà faites. Peut-être oui, avec plus de responsabilités. Maintenant je prends le brassard et je sais ce que ça veut dire ici, dans ce club. Donc oui, j’essaie d’aider tous mes coéquipiers et de maintenir l’ordre dans l’équipe », ajoute Leonardo Balerdi.