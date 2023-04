Mercato : Un joueur de Deschamps prévient le PSG pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ciblé par le PSG l’été dernier lorsque le dossier Skriniar se compliquait, Axel Disasi serait toujours dans le viseur de Luis Campos, désireux d’apporter du changement dans l’effectif durant l’intersaison. Présent en conférence de presse ce vendredi, le défenseur de l’AS Monaco s’est prononcé sur son avenir, lui qui dispose également de quelques pistes en Premier League.

Alors que son nom circulait déjà l’été dernier du côté du PSG, Axel Disasi fait encore partie des cibles de Luis Campos selon les informations divulguées par Le Parisien . Le défenseur central, qui a depuis découvert l’équipe de France en faisant partie de l’épopée au Qatar, devrait quitter l’AS Monaco au terme de la saison et dispose ainsi de plusieurs options pour son avenir. Le PSG, toujours à l’affût, pourrait donc à nouveau tenter sa chance.

« Je suis pour l’instant concentré sur cette fin de championnat et on verra après »

Présent en conférence de presse, Axel Disasi n’a pas échappé à la question de son avenir face aux journalistes. « (Sourire). Je suis quelqu’un de très optimiste, je ne me mets pas de non-qualification en Ligue des champions en tête parce qu’on n'est pas encore arrivés à ce stade-là. Comme je l’ai dit, je suis pour l’instant concentré sur cette fin de championnat et on verra après », a indiqué celui qui a également la cote en Premier League.

« Tout le monde connaît la qualité, l’engouement, le spectacle qu’il y a dans ce championnat »