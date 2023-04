Mbappé : Le PSG doit une fière chandelle à Macron

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre l’été dernier, ce qui était la hantise du PSG. Le club de la capitale a pu compter sur le soutien d’Emmanuel Macron. L’implication du Président de la république a une nouvelle fois été soulignée dans ce dossier.

C’était le gros dossier du premier trimestre de 2022. Jusqu’au printemps de l’année dernière, le flou régnait quant à l’avenir de Kylian Mbappé. Alors que son contrat venait à expiration le 30 juin au PSG, le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge en chamboulant sa masse salariale afin de lui proposer un contrat en or massif.

Le Real Madrid l’attendait, Mbappé a prolongé au PSG

Finalement, le 21 mai 2022, Kylian Mbappé s’avançait sur la pelouse du Parc des princes, accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi dans le cadre du dernier match de championnat face au FC Metz, afin d’annoncer sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en juin 2025. De quoi faire enrager le Real Madrid qui n’aurait toujours pas digéré cet échec d’après The Athletic.

«Macron l'a appelé et l'a supplié de rester pour le bien de la France»