«Tuer le PSG», il charge le Qatar sur son nouveau projet

Le PSG est en passe de basculer dans une nouvelle dimension. Devant le refus catégorique de la maire de Paris Anne Hidalgo de vendre le Parc des Princes aux propriétaires qataris, les dirigeants parisiens se tournent vers le Stade de France. La concession détenue pour le moment par le consortium Vinci-Bouygues prend fin en 2025 et l'Etat français a lancé deux appels d'offres jusqu'au 27 avril. Le PSG va répondre à cet appel. Une situation qui ne plaît pas à Daniel Riolo.

La billetterie du Parc des Princes a rapporté 132M€ de recettes l'année dernière. C'est un record européen alors que le stade ne comporte que 48.000 places. Le Qatar rêve donc plus grand et souhaitait agrandir le Parc des Princes pour augmenter le montant des recettes. Mais devant la décision ferme de la mairie de Paris de ne pas céder l'enceinte du XVIè arrondissement de Paris, le PSG change son fusil d'épaule et fonce vers le rachat du Stade de France.

Un prix fixé à 647M€

Pour acquérir le Stade de France, L'Equipe annonce que le prix demandé est de 647M€. Le PSG dispose d'une enveloppe de 1Md€ dans ses projets de stade et le quotidien annonce également que ce prix peut être négociable et donc revu à la baisse.

« Ils auront terminé de tuer le PSG »