L’OM rate un énorme transfert, les fans en furie

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en quête d’un nouveau buteur durant le mercato de janvier, l’OM avait tout fait pour attirer Terem Moffi, mais ce dernier était déterminé à rejoindre l’OGC Nice. Et sa nouvelle performance XXL de jeudi soir avec club azuréen en Conférence League a suscité une vague de colère chez les supporters de l’OM.

Cet hiver, l’OM avait cassé sa tirelire et battu son record de dépense en attirant Vitinha en provenance du Sporting Braga pour 32,5M€. Un nouveau renfort prometteur sur le papier, et pourtant, l’aventure de Vitinha à l’OM est déjà en train de virer au fiasco pour le buteur portugais ne parvient pas à s’imposer en tant que titulaire et n’a toujours pas inscrit le moindre but. De plus, avant que la piste Vitinha ne soit ouverte, l’OM avait un autre profil en tête pour garnir son attaque…

Moffi a snobé l’OM

En effet, l’OM a longtemps fait le forcing cet hiver pour recruter Terem Moffi, et un accord avait d’ailleurs été trouvé avec le FC Lorient. Mais de son côté, le joueur a toujours privilégié l’idée d’un transfert à l’OGC Nice et a recalé l’OM, comme il l’a récemment rappelé en conférence de presse : « C’était le meilleur choix possible. J’ai une grande fierté d’être ici, je ne voulais pas aller ailleurs. Tout le monde m’a très bien accueilli. Mon transfert a été plus long que prévu, ça a été stressant. Il a fallu se remettre dans le coup après cette longue attente. Je n’ai jamais été proche de l’OM, j’ai toujours voulu rejoindre Nice », a lâché Moffi.

Éternels regrets pour les supporters…