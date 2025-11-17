Mercato : Surprise, une star du PSG annonce déjà son prochain départ !

A 29 ans, Fabian Ruiz fait aujourd’hui le bonheur du PSG. Devenu indiscutable dans le milieu de terrain de Luis Enrique, l’Espagnol pourrait même prochainement signer une prolongation de contrat. Mais voilà que Fabian Ruiz ne s’imagine pas rester jusqu’à la fin de sa carrière avec le club de la capitale comme il a pu l’exprimer clairement.
Vivement critiqué à ses débuts sous le maillot du PSG, Fabian Ruiz est aujourd’hui l’un des rouages essentiels de l’équipe de Luis Enrique. L’Espagnol impressionne au milieu de terrain et c’est ainsi que le club de la capitale travaille notamment sur une prolongation de contrat pour l'ancien de Naples. Mais voilà que de son côté, Fabian Ruiz s’imaginerait déjà ailleurs pour la suite de sa carrière…
« J'aimerais y revenir un jour pour terminer ma carrière »
Actuellement au PSG, Fabian Ruiz a un club dans son coeur : le Betis Séville. Formé au sein de la formation andalouse, l’Espagnol aimerait raviver la flamme à l’avenir. En effet, en conférence de presse, Fabian Ruiz a fait savoir : « Je ne le cache pas, je suis un supporter du Betis et j'aimerais y revenir un jour pour terminer ma carrière. Je ne sais pas quand. Espérons que ce soit le cas ».
Une prolongation à venir au PSG ?
En attendant, Fabian Ruiz reste un joueur du PSG, où il pourrait signer une prolongation. Alors que l’Espagnol est sous contrat jusqu’en 2027, Fabrice Hawkins, journaliste RMC, confiait : « Pacho a prolongé et maintenant la direction sportive se concentre sur Fabian Ruiz, Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu ».