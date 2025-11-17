Mercato : Surprise, une star du PSG annonce déjà son prochain départ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Fabian Ruiz fait aujourd’hui le bonheur du PSG. Devenu indiscutable dans le milieu de terrain de Luis Enrique, l’Espagnol pourrait même prochainement signer une prolongation de contrat. Mais voilà que Fabian Ruiz ne s’imagine pas rester jusqu’à la fin de sa carrière avec le club de la capitale comme il a pu l’exprimer clairement.

Vivement critiqué à ses débuts sous le maillot du PSG, Fabian Ruiz est aujourd’hui l’un des rouages essentiels de l’équipe de Luis Enrique. L’Espagnol impressionne au milieu de terrain et c’est ainsi que le club de la capitale travaille notamment sur une prolongation de contrat pour l'ancien de Naples. Mais voilà que de son côté, Fabian Ruiz s’imaginerait déjà ailleurs pour la suite de sa carrière…

« J'aimerais y revenir un jour pour terminer ma carrière » Actuellement au PSG, Fabian Ruiz a un club dans son coeur : le Betis Séville. Formé au sein de la formation andalouse, l’Espagnol aimerait raviver la flamme à l’avenir. En effet, en conférence de presse, Fabian Ruiz a fait savoir : « Je ne le cache pas, je suis un supporter du Betis et j'aimerais y revenir un jour pour terminer ma carrière. Je ne sais pas quand. Espérons que ce soit le cas ».