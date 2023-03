Mercato : Surprise, un buteur attendu au PSG ?

Axel Cornic

Prêté depuis le début de la saison à Galatasaray, Mauro Icardi a retrouvé le plaisir de jouer, ce qui pourrait l’aider à relancer sa carrière. Car au PSG on ne voudrait plus de lui et on espérerait donc le vendre… mais désormais les Stambouliotes ne voudraient plus le garder et viseraient un autre buteur d’envergure internationale.

Littéralement oublié au PSG la saison dernière, Mauro Icardi est enfin redevenu un véritable footballeur avec son prêt à Galatsaray. Si cette nouvelle vie a mis du temps à démarrer, l’attaquant argentin est désormais un titulaire indiscutable avec son club, affichant 9 buts et 6 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues.

La nouvelle vie de Mauro Icardi

Les prestations de Mauro Icardi pourraient être d’une grande aide pour le PSG, qui a pris en charge une bonne partie de son salaire lors de son prêt à Galatasaray, qui ne comporte d’ailleurs aucune option d’achat. Les dirigeants du club stambouliote ont plusieurs fois émis le souhait de garder Icardi au-delà de ce prêt, mais la barrière du salaire semble toujours bloquer la moindre discussion.

Galatasaray prêt à lâcher Icardi pour Firmino

D’après les informations de Fanatik , les demandes très importantes d’Icardi et de Wanda Nara auraient finalement effrayé Galatasaray, qui aurait décidé de chercher un autre ataquant pour la saison prochaine. La nouvelle cible du club turc serait donc Roberto Firmino, qui ne devrait pas prolonger son contrat avec Liverpool et sera donc libre après le 30 juin prochain.

Que va faire le PSG ?