C’est confirmé, un transfert surprenant prend forme au PSG

Pierrick Levallet

Prêté à Galatasaray l'été dernier, Mauro Icardi revit en Turquie. L'Argentin rayonne, au point d'avoir retrouvé une certaine cote sur le marché des transferts. Alors qu'il appartient toujours au PSG, il serait dans le viseur de quelques clubs italiens. Il serait d'ailleurs tenté par une destination en particulier, et son transfert pourrait faire du bruit.

En difficulté au PSG, Mauro Icardi a été prêté l’été dernier. L’Argentin a été envoyé à Galatasaray. Et en Turquie, l’attaquant de 30 ans revit. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 13 rencontres, Mauro Icardi semble retrouver son véritable niveau. Le compatriote de Lionel Messi cartonne en Süper Lig, au point d’avoir retrouvé une petite cote sur le marché des transferts.

Mercato : Le PSG va enfin pouvoir boucler ce transfert tant attendu https://t.co/eh8FlM158P pic.twitter.com/B4mKDUjP4O — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Retour en Italie pour Icardi ?

« Milan et la Roma veulent signer Icardi la saison prochaine. Les informations sont vraies » a notamment confié Wanda Nara dans des propos rapportés par le média turc Spor X récemment. Mauro Icardi pourrait faire son retour en Italie lors du prochain mercato estival. Et la tendance semble se confirmer pour le joueur qui appartient toujours au PSG.

Icardi va trahir l’Inter