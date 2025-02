Mercato : Surprise, le remplaçant de Salah vient du PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG serait très intéressé par Mohamed Salah, qui pourrait débarquer l’été prochain, lorsqu’il sera libre de tout contrat. Le club de la capitale sera toutefois en compétition avec d’autres clubs, mais les dirigeants parisiens peuvent espérer toucher le gros lot. Dans le sens inverse, c’est Xavi Simons qui pourrait remplacer l’Égyptien à Liverpool, lui qui vient de quitter Paris lors du mercato hivernal.

Cet hiver, le PSG n’a pas fait trop de folies sur le mercato. Pour renforcer son effectif, Luis Enrique n’a pas compté que sur l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, contre un chèque de 70M€. C’est surtout dans le sens des départs que les dirigeants parisiens se sont activés, en trouvant des portes de sortie à Xavi Simons, Cher Ndour, Juan Bernat, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani.

Le PSG pense à Salah pour l’été prochain

Si seulement un joueur a posé ses valises à Paris cet hiver, cela pourrait être bien différent l’été prochain. Le PSG se montrera sans doute bien plus actif à cette occasion, surtout si de nombreux joueurs prêtés ont convaincu les clubs dans lesquels ils évoluent actuellement de les garder. Au niveau des achats, la priorité sera peut-être de faire venir Mohamed Salah. Ce dernier sera en fin de contrat à la fin de la saison et il intéresse les dirigeants parisiens, à commencer par Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, certaines formations d’Arabie saoudite ont également l’Égyptien dans leur viseur et elles pourraient lui offrir un pont d’or.

Xavi Simons pourrait remplacer Salah à Liverpool

Avec le possible départ de Mohamed Salah, Liverpool va donc devoir réagir et lui trouver un remplaçant. D’après les informations de Sport, c’est Xavi Simons qui pourrait être l’heureux élu. Ce dernier vient de quitter le PSG pour le RB Leipzig cet hiver, mais le club allemand aimerait déjà le revendre pour gagner quelques millions d’euros. À noter que Manchester City se serait également positionné pour potentiellement remplacer Kevin De Bruyne. Affaire à suivre…