Mercato : PSG, Bayern... Cristiano Ronaldo déjà fixé pour son transfert ?

De retour à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo a été impressionnant au niveau statistiques. Mais collectivement, la saison des Red Devils a été très compliquée, à tel point qu’il souhaiterait quitter Manchester. Jorge Mendes l’a proposé à plusieurs reprises au Bayern Munich mais le club bavarois a confirmé une nouvelle fois qu’il n’était pas intéressé. Le quintuple Ballon d'Or se retrouve ainsi dans le flou pour son avenir et pourrait être contraint de rester du côté d'Old Trafford.

L’histoire avait tout pour être belle. Annoncé à Manchester City, le club rival, Cristiano Ronaldo décidait finalement de revenir à Manchester United, une décision motivée par l’appel de Sir Alex Ferguson, son ancien entraîneur chez les Red Devils . Au niveau storytelling, CR7 venait boucler la boucle. Un dernier défi au sein du club qui l’a fait exploser et où il a remporté son premier Ballon d’Or, mais la suite est beaucoup moins rose. Dans une saison difficile sur tous les plans, Cristiano Ronaldo a surnagé. L’arrivée d’Erik ten Hag pour l’an prochain devait marquer un tournant mais le Portugais ne veut pas en entendre parler : il veut quitter Manchester United.

Mais pour aller où ? C’est la grande question depuis l’annonce de ses envies d’ailleurs… Souvent annoncé dans le coup pour Cristiano Ronaldo ces dernières saisons, le PSG ne s’est pas positionné. Même si certains médias affirment que l’international portugais a été proposé au club de la capitale, Le 10 Sport est en mesure de vous confirmer que Jorge Mendes n’a pas évoqué cette hypothèse. Un retour au Real Madrid ou en Italie, un nouveau championnat ou alors une piste exotique, les scénarios sont nombreux pour Cristiano Ronaldo.

Mais pour le moment, aucun ne semble concret. Malgré l’offre XXL reçue depuis l’Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo voudrait rester en Europe. Jorge Mendes, son agent, s’est donc mis au travail et a proposé le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions à plusieurs clubs, dont le Bayern Munich, après que Chelsea ait refusé de se positionner sur le dossier. Alors que Robert Lewandowski est en passe de s’engager avec le FC Barcelone, le Portugais pourrait être une belle solution de repli pour le club bavarois. Mais d’après les informations de Sky Sport Allemagne , le Bayern n’envisagerait pas cette solution.

Bayern director Hasan Salihamidzić tells @Sport1: “I have a lot of respect for Cristiano Ronaldo, his successes and his career. But once again: that was and is not a topic for us”. ⛔️🇵🇹 #FCBayernJorge Mendes, still pushing - but now Bayern position has been clarified again. pic.twitter.com/uP1IqUqlrC