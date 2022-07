Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo se fait recaler par un géant européen

Publié le 16 juillet 2022 à 17h10 par Hugo Ferreira

Alors que Manchester United ne participera pas à la prochaine édition de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo souhaiterait faire ses valises dans les prochaines semaines. Le Portugais a notamment vu son agent Jorge Mendes approcher le Bayern Munich, toutefois Hasan Salihamidzić a confirmé que les Bavarois ne s’intéressent pas à lui.

En s’engageant avec Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo espérait connaitre une meilleure saison. Sur le plan individuel, l’international portugais a montré que ses 37 ans ne l’empêchent pas de se montrer prolifique, lui qui a inscrit 24 buts et délivré 3 passes décisives en 38 rencontres. Toutefois, collectivement, tout a été plus compliqué puisque les Red Devils ont terminé à la 6ème place du classement de Premier League, et ne disputeront pas la Ligue des champions. Une situation qui pourrait entrainer le départ du quintuple Ballon d’Or.

Mercato : Après le PSG, une nouvelle réponse tombe pour l'avenir de Ronaldo https://t.co/X424V5buhm pic.twitter.com/lJrpmShrqf — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 15, 2022

Ronaldo souhaiterait quitter Manchester United

Seulement un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait déjà changer d’horizon. En effet, l’absence de Ligue des champions la saison prochaine refroidirait l’international portugais, qui aimerait pouvoir à nouveau soulever la coupe aux grandes oreilles. Jorge Mendes tente de proposer ses services à divers clubs, notamment au Bayern Munich, toutefois, cette porte serait définitivement fermée.

«Ce n'était et ce n'est pas un sujet pour nous»