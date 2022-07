Mercato - PSG : Grosse confirmation pour le transfert de Ronaldo à Paris

Foot - Mercato - PSG

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo devrait animer ce mercato estival. Déçu par le projet sportif mené par les responsables de Manchester United, la star portugaise voudrait claquer la porte seulement un an après son retour en Premier League, mais les propositions se font rares. Malgré les rumeurs, le PSG n'a jamais été sur le coup, tandis que Chelsea aurait mis de côté ce dossier.

Les mercatos se suivent et se répètent pour Cristiano Ronaldo. En 2021, l'attaquant avait fait parler de lui après avoir exprimé ses envies d'ailleurs. Désireux de quitter la Juventus, le joueur avait décidé de repousser les appels de Manchester City pour faire son grand retour à Manchester United. Mais seulement un an après son arrivée, la star portugaise envisagerait de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Ronaldo s'entend bien avec Erik Ten Hag, mais le problème réside dans le projet sportif. L'avant-centre estime que ses dirigeants manquent d'ambitions, notamment en ce qui concerne le recrutement. Le nouveau technicien espère toujours avoir une discussion avec son joueur pour essayer de lui faire changer d'avis, mais son agent aurait commencé à discuter avec certains cadors européens.

Certains médias ont annoncé que Jorge Mendes avait proposé les services de Cristiano Ronaldo à Luis Campos. S'il est vrai que les deux hommes entretiennent une relation étroite, il n'a jamais été question d'une arrivée du Portugais au PSG cet été comme l'a annoncé en exclusivité le 10Sport.com. Une information confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano ce vendredi. Contacté par nos soins, l'entourage de Ronaldo se dit très surpris, étant donné que le club parisien a sonné la fin de l'ère bling-bling dans la capitale.





PSG director Luís Campos considers Hugo Ekitike a top talent for present and future. This signing, statement of the new era: Cristiano Ronaldo has never been considered, PSG have different plans. ⭐️🇫🇷 #PSG



Campos jumped on it since June 24 - when Newcastle deal collapsed ⤵️ https://t.co/BqsZOcQQ0F