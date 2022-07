Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à prendre une décision fracassante pour son transfert ?

Publié le 14 juillet 2022 à 22h15 par Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo veut entendre l’hymne de la Ligue des champions la saison prochaine. Et alors que Manchester United n’est pas qualifié, le Portugais songerait à plier bagage et l’aurait fait savoir à ses dirigeants. Néanmoins, au vu de la tournure de ce feuilleton, Ronaldo songerait à présent à poursuivre Cristiano Ronaldo.

Avant la clôture du mercato estival, Cristiano Ronaldo aurait la ferme intention de poursuivre sa longue histoire d’amour en Ligue des champions la saison prochaine. Problème, lui qui est contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2023, les Red Devils n’ont pas pu se qualifier pour la prochaine édition de la C1. Ce qui aurait incité Ronaldo à demander un bon de sortie.

Le PSG et Chelsea passent leur tour

Mais pour aller où ? D’après divers médias, Jorge Mendes aurait proposé les services de son client à différents grands clubs européens tels que le Bayern Munich, Chelsea et le PSG. Le Parisien a d’ailleurs confirmé cette tendance concernant le PSG en affirmant que l’agent de Ronaldo serait à l’origine de cette approche. Une information démentie par toutes les parties comme le10sport.com vous l’a révélé mercredi. Chelsea aurait également passé son tour alors que le Bayern Munich ne se serait pas encore définitivement prononcé d’après Relevo .

Cristiano Ronaldo n’écarterait plus l’idée de continuer à Manchester