Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG

Publié le 14 juillet 2022 à 18h45 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'a pas du tout l'intention de recruter Cristiano Ronaldo lors de ce mercato estival, et ce, parce qu'il a d'autres priorités pour le moment. Une information confirmée par la presse britannique ce jeudi.

Pas du tout épanoui à Manchester United, Cristiano Ronaldo aimerait prendre le large lors de ce mercato estival. Comme révélé dernièrement par The Times , CR7 aurait d'ailleurs demandé à la direction des Red Devils de le laisser partir en cas de bonne offre. Et à en croire Le Parisien , Cristiano Ronaldo aurait même proposé ses services au PSG pour fuir Manchester United le plus vite possible. Mais comme vous l'a annoncé le10sport.com en exclusivité, cette information est fausse.

JASON BURT: Ronaldo has made Ten Hag even stronger at Man Utd - now he has reason to drop him | @JBurtTelegraphhttps://t.co/XM4CHpyMgL — Telegraph Football (@TeleFootball) July 14, 2022

Le PSG ne s'intéresse pas à Cristiano Ronaldo

Selon Le 10 Sport , qui a sondé le PSG et le clan Cristiano Ronaldo, le Portugais n'a en aucun cas sollicité le club parisien pour offrir ses services. D'ailleurs, le club emmené par Christophe Galtier n'est pas du tout intéressé par CR7 actuellement.

Le PSG a d'autres priorités sur le marché