Mercato - PSG : Campos et Galtier ont déjà pris une grosse décision pour Ekitike

Publié le 15 juillet 2022 à 17h00 par Baptiste Lefilliatre

Annoncé dans le viseur de Newcastle, c'est finalement avec le PSG qu'Hugo Ekitike va s'engager, puisque le club de la capitale a trouvé un accord avec le Stade de Reims à hauteur de 35M€ pour s'octroyer les services de l'attaquant. Les dirigeants parisiens ont d'ores et déjà pris une décision cruciale concernant le Français.

Désireux de renforcer son animation offensive, le PSG multiplie les pistes sur le front de l'attaque. Si le nom de Gianluca Scamacca (Sassuolo) a notamment été évoqué, c'est bel et bien un buteur évoluant en Ligue 1 qui va rejoindre le club de la capitale, qui s'est mis d'accord avec le Stade de Reims pour le transfert d'Hugo Ekitike, à hauteur de 35M€.

Mercato - PSG : Un attaquant arrive, le Qatar lâche 30M€ https://t.co/oi28Yhpc1j pic.twitter.com/Pji0nxpN3X — le10sport (@le10sport) July 15, 2022

Pas de prêt pour Ekitike

Ce n'est donc plus qu'une question d'heures avant que le joueur de 20 ans ne signe chez les champions de France en titre. Malgré son jeune âge, il ne sera pas prêté dans un autre club comme l'expliquait dernièrement le journaliste Fabrizio Romano. En effet, Luis Campos et Christophe Galtier, respectivement conseiller sportif et entraineur du PSG, ont d'ores et déjà pris une grande décision concernant l'international Espoirs français.

Ektike inclus dans la rotation

D'après les informations du journaliste Fabrice Hawkins, le PSG prévoit d'inclure Hugo Ekitike dans sa rotation. S'il ne sera pas un titulaire indiscutable, le Tricolore aura tout de même du temps de jeu, notamment après la Coupe du Monde 2022, période de l'année où Paris prévoit une baisse de régime de ses éléments offensifs.