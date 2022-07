Foot - Mercato

Mercato : Après le PSG, une nouvelle réponse tombe pour l'avenir de Ronaldo

Publié le 15 juillet 2022 à 23h45 par Dan Marciano

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel a exprimé son envie de recruter des défenseurs centraux dans les prochaines semaines, mais pas d'attaquant. Ainsi, le technicien ferme la porte à une arrivée de Cristiano Ronaldo, mais aussi de Robert Lewandowski. L'ancien coach du PSG a justifié sa décision dans un entretien accordé à la presse anglaise.

L'avenir de Cristiano Ronaldo fait l'objet de nombreuses spéculations. Le joueur, désireux de quitter Manchester United, a été annoncé dans le viseur du PSG. Mais en réalité, son cas n'a jamais été évoqué par Luis Campos selon les informations exclusives du 10Sport.com. Son nom a également été associé à Chelsea, mais Thomas Tuchel a fermé la porte à l'arrivée d'un numéro 9. Autrement dit, ni Ronaldo, ni Robert Lewandowski ne figurent dans les plans du technicien allemand.

« Nous sommes satisfaits de ce que nous avons »

« Je ne pense pas que nous ayons une chance, mais s'il y en a une, c'est l'un des meilleurs numéros neuf. Mais cela n'a pas de sens de faire des commentaires sur les joueurs d'autres clubs et je ne commencerai pas à le faire. Il y a les meilleurs numéros neufs en ce moment, mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons. La priorité n'est pas un n°9. Nous avons signé notre priorité absolue (Sterling) et cela me rend très, très heureux » a confié l'entraîneur de Chelsea.

La priorité de Chelsea c'est la défense