Mercato : Son départ du PSG annoncé, Campos est «révolté»

Arrivé au PSG en 2022 pour prendre la succession de Leonardo, Luis Campos serait la tête d'affiche d'un projet de rachat saoudien à l'AS Monaco. L'information a fuité dans les médias il y a quelques semaines et aurait provoqué la colère du principal intéressé, engagé auprès du Qatar dans la capitale.

L’AS Monaco pourrait être le prochain club de Ligue 1 à changer de propriétaire. « C’est toujours en cours, c’est toujours en discussion » a annoncé Mohamed Toubache-Ter au cours d’un space organisé ce samedi soir. Le prince Albert II de Monaco aurait reçu plusieurs candidatures, notamment une d’Arabie Saoudite.

Campos annoncé à Monaco

Comme indiqué par L’Equipe, un repreneur saoudien serait sur le dossier et voudrait inclure Luis Campos dans son projet. L’actuel conseiller sportif du PSG vit une partie de l’année sur le rocher et a déjà travaillé pour l’AS Monaco. Très vite, le club parisien et l’entourage portugais ont démenti cette information.

Luis Campos en colère

Mais comme indiqué par Mohamed Toubache-Ter, Luis Campos était «révolté» après la diffusion de cette information. Le responsable du PSG était surtout embarrassé puisqu’il souhaitait que les discussions restent secrètes. Pour rappel, le contrat de Luis Campos arrive à expiration en juin prochain.