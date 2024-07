Mercato : Campos tient la nouvelle star du PSG, la réponse cash de Doha !

Axel Cornic

Kylian Mbappé désormais parti au Real Madrid, le Paris Saint-Germain doit tourner la page. Et quoi de mieux que de recruter une nouvelle star en attaque ? Luis Campos aurait d’ailleurs l’idée parfaite avec Victor Osimhen ancien du LOSC actuellement au Napoli, qui peut partir grâce à une clause fixée à 130M€. Mais c’est loin d’être aussi simple...

Le grand défi de ce mercato estival est de combler le trou béant laissé par le départ de Kylian Mbappé. Numériquement, Luis Enrique semble avoir assez d’armes offensives, mais un club comme le PSG se doit de recruter une star planétaire afin de véritablement tourner la page. Et le favori est déjà tout trouvé...

Le PSG relance la piste Osimhen

Il y a un an, nous vous avons raconté surle10sport.com comment Luis Campos a tout fait pour recruter Victor Osimhen, déjà considéré comme le successeur parfait de Mbappé. Un dossier qui semble être revenu sur le devant de la scène, puisque La Gazzetta dello Sport évoque ce vendredi des discussions entre le PSG et le Napoli, désormais ouvert à une vente de son attaquant.

Luis Campos fou de lui, mais...

Il faudra toutefois pas moins de 130M€, montant de la clause de départ insérée dans le contrat signé par le Nigérien à Noël dernier. D’après les informations de La Gazzetta, Luis Campos insisterait pour l’avoir, mais du côté du Qatar on se serait montré inflexible : pas question de dépenser une telle somme, même pour un joueur comme Victor Osimhen.

Le sprint est lancé !

Et la situation pourrait encore plus se compliquer pour Luis Campos ! Toujours selon le quotidien italien, les propriétaires du PSG mettraient une très grosse pression sur le dirigeant portugais, afin qu’il trouve le successeur de Kylian Mbappé. Un ultimatum lui aurait d’ailleurs été posé, puisqu’à Paris on souhaiterait avoir cette star avant le début de la Ligue 1, soit dans moins d’un mois.