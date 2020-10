Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Solskjaer s’enflamme pour Edinson Cavani !

Publié le 24 octobre 2020 à 12h00 par La rédaction

Débarqué à Manchester United, cet été, l’ancien attaquant du PSG, Edinson Cavani, est l’une des attractions majeures des supporters des Red Devils. Même s’il n’a pas encore joué avec ses nouvelles couleurs, son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, s’est dit très confiant de le voir rapidement.

Quand est-ce qu’Edinson Cavani pourra-t-il enfin jouer avec Manchester United ? C’est la question que tous les suiveurs des Red Devils se posent. Alors que le meilleur buteur de l’histoire du PSG a choisi de poser ses valises dans le nord de l’Angleterre, cet été, le Matador a été beaucoup remis en question, quant à son niveau de jeu. À 33 ans, Edinson Cavani avait peu été utilisé l’année dernière avec le PSG. D’autres observateurs, au contraire, louent toujours son abnégation. Mais l'Uruguayen a dû passer quatorze jours à l’isolement à son arrivée en Angleterre, crise sanitaire oblige. Malgré tout, Ole Gunnar Solskjaer est très confiant pour son joueur.

« Il est très méticuleux et très méthodique »