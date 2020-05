Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Holveck précise le rôle de Maurice !

Publié le 30 mai 2020 à 22h10 par La rédaction

Alors que Florian Maurice a officiellement été nommé directeur sportif du Stade Rennais, Nicolas Holveck a expliqué que l’ancien dirigeant lyonnais allait avoir bien plus de responsabilités que par le passé au sein de l’écurie bretonne.