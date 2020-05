Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rennes calme le jeu pour M’Baye Niang !

Publié le 30 mai 2020 à 20h15 par Th.B.

Annoncé du côté de l’OM, M’Baye Niang ne ferait pas l’objet de discussions entre le club phocéen et le Stade Rennais à en croire les propos de Nicolas Holveck, président du club breton.

Ces derniers temps, M’Baye Niang est annoncé comme étant la potentielle future recrue offensive de l’OM. L’attaquant du Stade Rennais, aux 10 buts en Ligue 1 cette saison, n’a d’ailleurs rien fait pour atténuer les rumeurs l’envoyant du côté de la cité phocéenne. « C’est vrai qu'il y a eu des discussions, mais il n'y a rien de concret. Je n'ai pas signé et l'OM a des problèmes à régler. C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir, et quoi qu'il arrive, le Stade Rennais sera dans mon cœur ». Le Phocéen assurait récemment que des discussions auraient bel et bien lieu entre l’OM et le clan Niang. Cependant, ce dossier ne serait pas si avancé qu’il n’y paraît.

« Il n’y a aucun contact »