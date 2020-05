Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La piste M'Baye Niang est très sérieuse !

Publié le 29 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que la piste menant à M'Baye Niang aurait pu prendre du plomb dans l'aile avec le départ d'Andoni Zubizarreta, il n'en serait rien. Bien au contraire.

« L'OM ? C'est vrai que c'est flatteur, et il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai qu'il y a eu des discussions, mais il n'y a rien de concret. Je n'ai pas signé et l'OM a des problèmes à régler. C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir, et quoi qu'il arrive, le Stade Rennais sera dans mon cœur ». Voilà l'un des nombreux appels du pied lancé par M'Baye Niang à l'OM. Il faut dire que son nom revenait avec insistance du côté de Marseille lorsqu'Andoni Zubizarreta était en poste. Mais visiblement, le départ du Basque ne rend pas pour autant ce dossier impossible pour l'OM.

Contacts réels entre Niang et l'OM ?