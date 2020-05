Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Ousmane Dembélé totalement relancé !

Publié le 30 mai 2020 à 15h00 par La rédaction

En perte de vitesse au FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait se relancer à Liverpool la saison prochaine. Toutefois, l’avenir de l’ailier français serait étroitement lié à celui d’autres joueurs comme Timo Werner ou encore Lautaro Martinez... Explications.

Arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé vit des mois très compliqués au FC Barcelone. Blessé entre août et septembre derniers, l’ailier français a rechuté fin novembre 2019. Sorti sur blessure lors de la rencontre face à son ancien club dans le cadre de l’avant dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions, Dembélé ne devrait pas revenir sur les terrains avant le mois d’août. De moins en moins dans les plans de Quique Setién, l’ancien joueur du Stade Rennais verrait un cador européen lui proposer une porte de sortie !

Liverpool prêt à relancer Dembélé ?