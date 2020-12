Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Holveck fait une grosse annonce sur l’avenir de Stéphan !

Publié le 7 décembre 2020 à 20h25 par B.C.

Malgré les mauvais résultats du Stade Rennais, Nicolas Holveck ne compte pas se séparer de Julien Stéphan.