Mercato : Rencontre surprise à Paris, un buteur signe au RC Lens !

Huit ans après son départ du PSG, Odsonne Edouard a fait son retour en Ligue 1 l’été dernier, au RC Lens. Malgré des offres plus intéressantes financièrement, l’attaquant âgé de 27 ans a donné sa préférence au projet des Sang et Or, lui qui avait rencontré Pierre Sage par hasard à Paris deux mois avant qu’il ne débarque sur le banc lensois.

À la recherche d’un attaquant depuis le début de l’été, le RC Lens a trouvé son bonheur le dernier jour du mercato. Recruté en provenance de Crystal Palace dans le cadre d’un transfert estimé à environ 4M€, Odsonne Edouard est devenu le nouveau buteur des Sang et Or, un choix sur lequel le joueur formé au PSG est revenu auprès de L’Équipe.

« J'avais rencontré de manière anodine, à Paris, le coach Pierre Sage deux mois avant qu'il ne signe » « Mi-juillet, j'ai reçu un appel de Jean-Louis (Leca, directeur sportif du RC Lens). J'avais rencontré de manière anodine, à Paris, le coach Pierre Sage deux mois avant qu'il ne signe à Lens et je l'avais apprécié. On a discuté tout l'été, et ça s'est fait. Pour être honnête, ç'a été un effort (sur le plan salarial), mais j'avais besoin d'un bon projet, d'ambitions. J'ai reçu des offres financièrement supérieures, mais pas ce que je cherchais », a expliqué Odsonne Edouard.