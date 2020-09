Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane risque de se casser les dents avec Gareth Bale !

Publié le 13 septembre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est à deux ans de la fin de son contrat, Gareth Bale ne sera pas retenu par le Real Madrid en cas d’offre formulée au Real Madrid. Cependant, si Zinedine Zidane souhaite vivement s’en séparer, rien n’indique que le départ de l’attaquant gallois sera simple à concrétiser.

Présent dans l’effectif du Real Madrid depuis 2013 et sous contrat jusqu’en juin 2022, Gareth Bale est devenu un élément indésirable au sein du club de la capitale espagnole. L’international gallois s’illustre en effet davantage désormais pour des polémiques sur son manque d’implication que pour ses performances sur le terrain, jugées plus que quelconques. De ce fait, l’ancien joueur de Tottenham n’entre plus dans les plans de Zinedine Zidane, qui n’a pas hésité à se passer de lui à plusieurs reprises cette saison. Une situation qui a le don d’agacer Gareth Bale, comme il l’a dernièrement signifié : « Que puis-je dire ? Je veux continuer à jouer au football. Je suis toujours motivé pour jouer. Je pense que c'est au club de décider. J'ai tout tenté, mais c'est eux qui ont le contrôle ». Cependant, il se pourrait que le bout du tunnel arrive cet été, chose qui sera une véritable libération aussi bien pour le Gallois que pour le Real Madrid et Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane aimerait se séparer de Gareth Bale, l’espoir viendrait de Manchester United !

Et pour cause, il est annoncé ces derniers temps que Gareth Bale serait sur les tablettes de Manchester United. Une tendance confirmée par le Daily Star ce samedi, qui expliquait alors que le natif de Cardiff ferait partie de la liste des pistes étudiées par les Red Devils en guise de plan B à Jadon Sancho. De son côté, sans confirmer l’intérêt des pensionnaires d’Old Trafford, Mundo Deportivo explique ce dimanche que le Real Madrid aurait bon espoir de voir les rumeurs associant Manchester United et Gareth Bale devenir réalité prochainement. Pour l’heure, aucune offre n’aurait été transmise aux Merengue , qui ne sauraient rien de cet intérêt des Britanniques pour l’heure, mais l’espoir serait malgré tout de mise. Qui plus est, le quotidien espagnol insiste sur le fait que Zinedine Zidane voudrait absolument que Gareth Bale s’en aille cet été. Le technicien français ferait même pression en ce sens tant il ne voudrait plus de lui dans son effectif la saison prochaine.

Gareth Bale risque de devoir diminuer son salaire s’il s’en va !