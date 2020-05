Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane veut une piste… du PSG !

Publié le 11 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Depuis plusieurs mois, le PSG a des vues sur Gabriel, mais le Real Madrid serait désormais sur les traces du défenseur brésilien du LOSC.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en février dernier, le PSG a coché le nom de Gabriel pour le prochain mercato estival. En quête d’un gros renfort défensif pour l’été prochain, Leonardo cible donc le joueur du LOSC en plus de Kalidou Koulibaly (Naples), Raphaël Varane (Real Madrid) ou encore Alessio Romagnoli (Milan AC). Mais un cador étranger pourrait venir faire de l’ombre au PSG pour Gabriel…

Le Real Madrid en course pour Gabriel ?

Ok Diario a révélé dimanche que le Real Madrid pourrait également tenter sa chance avec Gabriel cet été. En effet, Eder Militao ne donnerait pas satisfaction depuis son arrivée au club merengue, et Zinedine Zidane envisagerait donc de recruter le joueur du LOSC pour apporter une nouvelle concurrence à Raphaël Varane et Sergio Ramos. Le PSG est prévenu…