Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aurait un plan en tête pour Todibo et Coutinho !

Publié le 11 mai 2020 à 1h30 par H.G.

Tout deux annoncés sur le départ du FC Barcelone cet été, Philippe Coutinho et Jean-Clair Todibo pourraient rendre une fière chandelle au club catalan dans un mercato qui sera fortement perturbé par l’impact du COVID-19.

Respectivement prêtés au Bayern Munich et à Schalke 04, Philippe Coutinho et Jean-Clair Todibo pourraient être amenés à faire leurs valises du FC Barcelone au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. L’international brésilien de 27 ans passé par Liverpool pourrait faire son grand retour en Premier League du côté de Newcastle, où Mauricio Pochettino souhaiterait le faire venir s’il devient l’entraîneur des Magpies , chose qui est en bonne voie comme vous l’a révélé le10sport.com le 6 mai dernier. De son côté, Jean-Clair Todibo ne devrait pas être conservé par Schalke 04 à l’issue de la saison malgré ses solides performances, l’écurie allemande n’ayant pas les moyens de débourser les 25M€ de son option d’achat. Le Français de 20 ans ne devrait néanmoins pas avoir de mal à trouver un point de chute dans la mesure où il est suivi par de nombreuses écuries, la dernière en date à s’être manifesté étant le RB Leipzig, comme vous l’a également révélé le10sport.com ce dimanche. Cependant, il se pourrait que le FC Barcelone opte en faveur d’un autre plan pour ses deux joueurs dans les semaines à venir.

Coutinho et Todibo utilisés comme des monnaies d’échange par le Barça ?