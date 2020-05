Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane se positionnerait pour une pépite du FC Barcelone !

Publié le 20 mai 2020 à 1h30 par T.M.

Défenseur central très prometteur du côté de la Masia, Xavier Mbuyamba pourrait ne pas s’éterniser au FC Barcelone. Une occasion que le Real Madrid pourrait bien saisir.

Ces dernières années, le FC Barcelone a pu compter sur son centre de formation pour faire émerger de nombreux talents. En Catalogne, La Masia fabrique toujours certaines pépites, à l’image de Riqui Puig ou Ansu Fati, mais que cela est compliqué pour un jeune joueur de se faire une place dans le groupe pro. De plus, la gestion du Barça avec ses jeunes prodiges interroge également, et cela n’a pas échappé à certains produits de La Masia. Face à cette situation, certains ouvriraient ainsi la porte à un départ du club catalan. Cela serait notamment le cas de Xavier Mbuyamba, prometteur défenseur central néerlandais de 18 ans, dont l’avenir ne s’écrirait donc plus à Barcelone.

Direction le Real Madrid ?