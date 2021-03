Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message clair pour cette star africaine !

Publié le 14 mars 2021 à 23h00 par A.C.

Paolo Maldini, directeur technique du Milan AC, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Franck Kessié.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, Zinedine Zidane aurait coché le nom de Franck Kessié. L’Ivoirien est en effet moins cher qu’Eduardo Camavinga ou encore Paul Pogba, deux autres grandes cibles du Real Madrid. Son contrat se termine en juin 2022 et, sans une prolongation d’ici la fin de la saison, il pourrait être vendu par le Milan AC. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , une offre de prolongation aurait été formulée par le club milanais à Kessié, avec notamment un contrat jusqu’en 2026 et un salaire de 3M€ net par an.

« Nous avons déjà bougé pour Kessié »