Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un énorme appel du pied pour l’été prochain !

Publié le 25 janvier 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours sous contrat avec le Real Madrid, Achraf Hakimi affiche un souhait fort pour l’été prochain, lorsqu’il reviendra de son prêt longue durée au Borussia Dortmund.

Malgré les présences de Dani Carvajal, Eder Militao ou encore Alvaro Odriozola (qui vient d’être prêté au Bayern Munich) à son poste, Achraf Hakimi a t-il encore un avenir au Real Madrid ? Le latéral droit marocain, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club merengue, est prêté depuis l’été 2018 au Borussia Dortmund. Et alors que son retour au Real Madrid est prévu pour la saison prochaine, Achraf a fait passer un premier message fort à Zidane.

« Je rêve de jouer en équipe première »