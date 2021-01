Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à tout pour se débarrasser de cette star ?

Publié le 13 janvier 2021 à 1h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Marcelo pourrait quitter le Real Madrid dans un avenir proche. Peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison, le latéral gauche brésilien pourrait tenter de relever un ultime challenge pour les dernières années de sa carrière. Un gros départ qui prendrait forme en coulisse.

A la peine depuis de longs mois au Real Madrid, Marcelo aurait pu faire ses valises à plusieurs reprises lors des dernières fenêtres de transferts. Alors qu'il défend toujours les couleurs du club merengue, le vétéran de 32 ans n'a pas vu sa situation s'améliorer cette saison. Ainsi, une vente serait toujours d'actualité pour Marcelo, qui pourrait voir Zinedine Zidane et la direction du Real Madrid faciliter son départ.

Le départ de Marcelo facilité par Zinedine Zidane ?