Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour Camavinga !

Publié le 12 janvier 2021 à 23h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid, Eduardo Camavinga devrait patienter jusqu’au mois d’avril pour entrer dans le vif du sujet au niveau des négociations dans le cadre d’un éventuel transfert. Explications.

Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais à la fin de la saison si sa situation restait inchangée. En effet, en cas d’absence d’accord pour une prolongation de contrat, le sien expirant en juin 2022, le milieu de terrain rennais devrait quitter la Bretagne. Qui du PSG, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich raflera la mise ? Selon As, les trois clubs énoncés seraient sur les rangs pour accueillir l’international français de 18 ans. Cependant, la détermination du Real Madrid pourrait faire la différence puisque Zinedine Zidane aurait décidé de faire de Camavinga sa recrue estivale au milieu de terrain. Et pour répondre favorablement aux exigences de l’entraîneur du Real Madrid, les dirigeants merengue auraient tout prévu.

Rendez-vous en avril pour Camavinga !