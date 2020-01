Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à succéder à Deschamps ? Il répond !

Publié le 25 janvier 2020 à 14h30 par A.C.

Zinedine Zidane a été questionné sur les récents propos de Noël Le Graët, qui a expliqué voir en lui le successeur parfait de Didier Deschamps.

Didier Deschamps a mené la France sur le toit du monde, mais certains s’interrogent déjà sur son avenir, alors qu’il est lié à la Fédération française de football jusqu’en 2022. Il faut dire que tout le monde rêve de voir Zinedine Zidane lui succéder un jour et ce n’est pas Noël Le Graët qui dira le contraire ! « Le jour où Didier partira, décidera de partir ou ne sera pas renouvelé, si Zidane est disponible, il sera l'homme de la situation » a récemment expliqué le président de la FFF. « Il y a le Qatar. Didier sera présent et peut-être après, je n'en sais rien ».

« Les Bleus ? Pour l’instant je suis l’entraineur du Real Madrid et je suis très content d’être ici »