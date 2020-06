Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n’en a pas fini avec Gareth Bale…

Publié le 5 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Constamment annoncé sur le départ puisque Zinedine Zidane voudrait s’en débarasser, Gareth Bale semble pourtant bien part pour rester encore un moment au Real Madrid selon son agent.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Gareth Bale (30 ans) portera-t-il encore longtemps la tunique du club merengue ? Depuis l’été dernier durant lequel il était d’ailleurs passé tout proche d’un transfert en Chine, Bale serait poussé vers la sortie par Zinedine Zidane qui voudrait se débarrasser de ce salaire imposant. Pourtant, dans un entretien accordé à BBC Radio jeudi, son agent a laissé entendre qu’il honorerait son contrat au Real Madrid jusqu’à son terme.

« Il est plutôt content à Madrid »