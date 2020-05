Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane fixé pour Kanté ?

16 mai 2020

Zinedine Zidane et le Real Madrid savent désormais à quoi s’en tenir pour N’Golo Kanté, milieu de Chelsea et de l’équipe de France.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux défensifs au monde, N’Golo Kanté fait saliver n’importe quelle équipe. Son nom a ainsi été lié aux plus grands clubs d’Europe ces derniers mois, comme le Paris Saint-Germain la Juventus et le FC Barcelone. C’est pourtant le Real Madrid qui semble le plus intéressé par le champion du monde français. Zinedine Zidane serait en effet un grand fan de Kanté, annoncé comme une de ses priorités à Madrid, avec Paul Pogba.

Chelsea ne veut écouter aucune offre pour Kanté