Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet élément qui risque de chambouler l’opération Camavinga !

Publié le 16 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Courtisé par des grands noms du football européen dont le Real Madrid, Eduardo Camavinga serait plus proche du club merengue que d'une autre formation européenne grâce aux connexions de Zinedine Zidane.

« Si Rennes reçoit une offre qui ne se refuse pas pour Eduardo Camavinga ? Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais, ce que je souhaite, c'est continuer avec lui, qu'il continue à nous apporter toutes les qualités. Le reste, je ne le maîtrise pas » . Voici le message que Julien Stéphan glissait à Eduardo Camavinga pour L’Équipe. L’entraîneur du Stade Rennais a été imité par son attaquant M’Baye Niang qui a aussi mis les pieds dans le plat pour évoquer l’avenir de son jeune coéquipier de 17 ans lors d’un live Instagram avec Smaïl Bouabdellah, journaliste de beIN SPORTS. « Je lui ai dit de faire les bons choix, de parler à ses représentants, à ses parents, de regarder les jeunes de son âge dans ces clubs-là. Ses parents savent ce qu’ils veulent, c’est le plus important. Il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que les mauvais choix, tu peux les payer » . Le10sport.com vous a dressé la liste des courtisans les plus intéressés par le profil du milieu de terrain de Rennes le 17 avril dernier, à savoir le Milan AC, le Borussia Dortmund et surtout le Real Madrid. Le géant madrilène aurait d’ailleurs un atout de taille dans ce dossier.

L’axe Zidane-Pinault décisif pour l’avenir de Camavinga ?