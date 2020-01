Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane fait une annonce pour la fin du mercato !

Publié le 28 janvier 2020 à 14h30 par A.M.

Présent en conférence de presse en marge de la rencontre face à Saragosse, Zinedine Zidane a évoqué la fin du mercato et annonce que tout peut arriver.

À quelques jours de la fin du mercato d’hiver, tout reste ouvert du côté du Real Madrid. Le club merengue a déjà enregistré le renfort de Reinier Jesus, qui a débarqué en provenance de Flamengo pour plus de 30M€. Côté départs, Alvaro Odriozola a été prêté au Bayern Munich tandis qu’Andriy Lunin a également été cédé sous la forme de prêt à Oviedo, en deuxième division après six mois à Valladolid. Et s’il n’exclut rien d’ici le 31 janvier, Zinedine Zidane se dit satisfait de son effectif.

«Tout peut arriver»