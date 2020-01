Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie forte sur l’arrivée de Reinier !

Publié le 27 janvier 2020 à 0h00 par A.D.

Il y a quelques jours, le Real Madrid a officialisé le transfert de Reinier Jesus. Raul Gonzalez Blanco, le coach de la Castilla, s’est enflammé pour l’arrivée de la pépite brésilienne.

Raul Gonzalez Blanco est content de pouvoir compter sur Reinier Jesus. Il y a quelques jours, le Real Madrid a officialisé l’arrivée de la pépite brésilienne. Alors qu’il vient de fêter ses 18 ans, Reinier Jesus a quitté Flamengo et son pays natal pour rejoindre la Maison-Blanche . Dans des propos rapportés par AS , Raul Gonzalez Blanco, le coach de la Castilla du Real Madrid, s’est livré sur le recrutement de Reinier Jesus.

«C’est un joueur avec beaucoup de potentiel, il nous apportera beaucoup»